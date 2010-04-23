За игры детей на железной дороге в г. Нижний Тагил к ответственности привлекают родителей

Они разбивают светофоры, кладут на рельсы посторонние предметы. Такие игры на железной дороге могут закончиться трагедией. Как нам рассказал старший помощник нижнетагильского транспортного прокурора Игорь Сапрыкин, сотрудники линейного отдела милиции регулярно проводят рейды на железной дороге и выявляют безнадзорно гуляющих детей и подростков. В этих случаях родители задержанных детей привлекаются к административной ответственности. В прошлом году прокуратурой было привлечено 25 родителей, с начала этого года - 8.