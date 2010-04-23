Заявление на средства материнского капитала в г. Нижний Тагил нужно успеть подать до конца апреля

Об этом напоминает пресс-служба управления ПФР в Нижнем Тагиле и Пригородном районе. Напомним, что средствами материнского капитала уже могут распоряжаться семьи, имеющие государственный сертификат на материнский капитал, после того, как ребенку, за которого получен сертификат, исполняется 3 года. При этом заявление на распоряжение этими средствами можно написать раньше – когда ребенку исполнится два года и шесть месяцев. С 1 января 2007 по 1 апреля 2010 года Управлением Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе выдано более 5100 сертификатов на получение материнского капитала.