Заявление на средства материнского капитала в г. Нижний Тагил нужно успеть подать до конца апреля
23 апреля 2010, 16:24ОбществоArtem
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Если ваша семья планирует распорядиться средствами материнского капитала в 2010 году, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд до 1 мая.
Об этом напоминает пресс-служба управления ПФР в Нижнем Тагиле и Пригородном районе. Напомним, что средствами материнского капитала уже могут распоряжаться семьи, имеющие государственный сертификат на материнский капитал, после того, как ребенку, за которого получен сертификат, исполняется 3 года. При этом заявление на распоряжение этими средствами можно написать раньше – когда ребенку исполнится два года и шесть месяцев. С 1 января 2007 по 1 апреля 2010 года Управлением Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе выдано более 5100 сертификатов на получение материнского капитала.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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