7 выходных за две недели: режим работы на период майских праздников

И так как на эти дни приходится два праздника: Праздник Весны и Труда 1 мая и День Победы 9 мая, то суммарно за две недели россияне будут отдыхать семь дней. Конечно, это касается только тех, кто работает по пятидневному графику.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ для рационального использования времени людей, праздничными нерабочими днями стали:

29, 30 апреля и 1 мая;

6, 7, 8 и 9 мая.

Рабочими днями станут суббота 28 апреля, 2, 3, 4, 5 мая, 10, 11, 12 мая. А с понедельника 14 мая все будут работать по привычному графику. Таким образом, россияне будут работать 3 субботы подряд.

Чем заняться в праздничные дни в Нижнем Тагиле? Куда сходить? Как сделать отдых насыщенным? На все эти и многие другие вопросы ответит раздел «Афиша».

Кстати, на майские праздники можно съездить в один из красивейших уголков России: на Байкал, в Казань, Москву или Санкт-Петербург. Последний вариант - самый быстрый. Дорога в Питер займет у вас всего 36 часов. Там вы сможете по достоинству оценить мини отели Петербургаи остановиться в одном из них. Дни, проведенные в культурной столице России, вы не забудете никогда.