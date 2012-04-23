Еще один субботник молодежи прошел в Нижнем Тагиле в пятницу

20 апреля активисты очистили от грязи и мусора перекресток улиц Циолковского и Серова. По словам пресс-секретаря Нижнетагильского отделения «МГЕР» Яны Боярских, своим примером участники субботника показали, что каждый может вложить свой вклад в чистоту родного города.