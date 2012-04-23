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Еще один субботник молодежи прошел в Нижнем Тагиле в пятницу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще один субботник молодежи прошел в Нижнем Тагиле в пятницу

23 апреля 2012, 13:11Общество
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