Еще один субботник молодежи прошел в Нижнем Тагиле в пятницу
23 апреля 2012, 13:11Общество
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На этот раз на улицах города потрудились представители «Молодой гвардии» и студенты Педколледжа №1.
20 апреля активисты очистили от грязи и мусора перекресток улиц Циолковского и Серова. По словам пресс-секретаря Нижнетагильского отделения «МГЕР» Яны Боярских, своим примером участники субботника показали, что каждый может вложить свой вклад в чистоту родного города.
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