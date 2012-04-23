Где и когда выгодно покупать автомобили УАЗ

Автомобили УАЗ – традиционные спутники мужчин с активными интересами. УАЗ Hunter – это пробивная сила, неприхотливость, надежность и отличная грузоподъемность по цене от 387 000 рублей. Рамная конструкция и простота управления позволят путешествовать в свое удовольствие где угодно. Рыбалка или охота – для любого хобби в любое время года у Вас будет больше возможностей с этим «всепроходцем».

Для автомобилей 2011 года в автоцентре «Восточный Ветер» действует специальное предложение. Приобретая сейчас модель Hunter с металлической крышей, Вы сами сможете выбрать себе подарок стоимостью до 12 000 рублей! В списке доступных вариантов такое дополнительное оборудование, как подогреватели двигателя, кенгурин с защитой рулевой тяги и др. Торопитесь - количество автомобилей ограничено!

Также в наличии имеются другие модели – пикапы и бортовые автомобили, которые окажутся незаменимыми помощниками владельцам садовых участков и своих хозяйств. Их доступная цена позволяет приобрести их в частное пользование и значительно облегчить перевозки габаритных грузов. При покупке бортового автомобиля «Фермер» 2011 года выпуска магнитола в подарок от автоцентра!

Не упускайте приобрести отличного помощника по выгодной цене! Обращайтесь в отдел продаж УАЗ компании «Восточный Ветер»: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 45 (район Сортировочный, пересечение с ул. Монтажников)

Как проехать: поворот с Серовского тракта на ул. Расточную, после съезда с моста налево 500 метров до перекреста.