Хорошая новость для инвесторов!
Хорошая новость для инвесторов! Теперь вы можете получать больше прибыли от ваших инвестиций. С запуском бонусной программы для инвестиционных ПАММ счетов, вы можете выбрать бонус до 50% от размера...
Хорошая новость для инвесторов!
Теперь вы можете получать больше прибыли от ваших инвестиций. С запуском бонусной программы для инвестиционных ПАММ счетов, вы можете выбрать бонус до 50% от размера инвестиций, и ваш управляющий будет его отрабатывать своей торговлей. Этот бонус нельзя инвестировать, но как только он будет отработан, мы сразу же перечислим его на ваш счет-источник инвестиций. После этого вы сможете полностью распоряжаться им, по своему усмотрению.
… и управляющих!
Многие из наших трейдеров выбирают торговлю на центовых счетах. Чтобы сохранить привычные условия для них, мы сделали ПАММ счета номинированные в центах. ПАММ счета в центах так же будут интересны и тем нашим клиентам, кому важно иметь возможность торговать самым минимальным объемом, насколько это возможно, и нужна предельная точность изменения объема позиции.
ПАММ-сервис Forex4you продолжает создавать абсолютно новые возможности для получения прибыли Инвесторам и Трейдерам!
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