Хорошая новость для инвесторов!

Теперь вы можете получать больше прибыли от ваших инвестиций. С запуском бонусной программы для инвестиционных ПАММ счетов, вы можете выбрать бонус до 50% от размера инвестиций, и ваш управляющий будет его отрабатывать своей торговлей. Этот бонус нельзя инвестировать, но как только он будет отработан, мы сразу же перечислим его на ваш счет-источник инвестиций. После этого вы сможете полностью распоряжаться им, по своему усмотрению.