Концепт Rolls-Royce Ghost Six Senses дебютировал в Пекине

Новинка создана на базе обычного Ghost. Отличительными чертами являются еще большее внимание к самым мелким деталям при сборке, эксклюзивные опции и очень ограниченное количество – всего одна штука. В компании неслучайно дали такое название концепту. Ghost Six Senses должен отражать шесть чувств и ощущений, которые вызывает этот автомобиль. Первое – взгляд или внешний вид. Люксовый автомобиль приятный взгляду, - описывает машину компании. Существенных отличий от серийного Ghost концепт не имеет, дело в мелочах. Для концепта был подобран специальный цвет Carrara White, который стиль сочетается с особым дизайном колесных дисков. В салоне машины еще больше роскоши, чем снаружи. Звук. Автомобили Rolls-Royce 21 века оснащаются самыми продвинутыми и дорогими стереосистемами. Марка системы, которая установлена в Ghost Six Senses, не указывается. Компания лишь отмечает, что звук обволакивает пассажиров, находящихся в просторном пассажирском отсеке. Аромат. Качественные материалы, используемые при сборке машин британской марки, создают неповторимый запах, уникальный для Rolls-Royce. В концепте сочетаются запахи высококачественной, хорошо выделанной кожи и отделки из натурального дерева. Вкус. Автопроизводитель, конечно, не предлагает попробовать сам концепт за вкус. Речь идет скорее о чувстве прекрасного. Панорамная крыша, впускающая в пассажирскую часть машины много света, хорошая отделка салона и удобные задние кресла создают неповторимые ощущения очень дорогого автомобиля. Впрочем, и для гурманов компании есть что предложить. В подлокотник встроен компактный поднос для двух бокалов. Есть также холодильник для охлаждения благородных напитков. Шампанское в комплектацию не входит. Прикосновение. От прохладного хрома до роскошной кожи. Все автомобили Rolls-Royce обладают очень качественными материалами, подобранными вручную, но в представленном в Пекине концепте впервые используется кожа с сохраненным природным лицом. Концепт Ghost Six Senses - это люкс-класс, созданный для ценителей. Отвлекитесь от забот и Вы почувствуете то, что сложно описать словами, но что очень хорошо знакомо нашим покупателям. Это своего рода аура, чувство великолепной ручной отделки каждой детали, в которую вложена душа мастера, гордого своим творением. Это и есть то уникальное шестое чувство Rolls-Royce, которое отражено в нашем концепте, - охарактеризовал машины глава компании Торстен Мюллер-Отвос. Еще одна пекинская премьера Rolls-Royce – Phantom с удлиненной колесной базой. Роскошный автомобиль оснащается мощным V12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива был снижен на 10%. Кроме того, в оснащение машины входят все современные технологии, включая электронных помощников для водителя. Как отмечается в сообщении компании, сборка одного Фантома занимает 450 часов у 30 человек, а во всем процессе участвуют только два покрасочных робота. Как принято у производителей сверхдорогих автомобилей, стоимость на две новые версии Rolls-Royce не объявляется. Окончательная сумма зависит от пожеланий клиента.