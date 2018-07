Mercedes CSC запустят в производство в 2013 году и назовут CLA

И он делает очень однозначное заявление. Перед вами автомобиль, на который будут равняться в будущем спортивные среднеразмерные автомобили, - охарактеризовал новинку глава компании Дитер Цетше. Несмотря на то, что четырехдверный кузов автомобиля относится к типу седан, компания называет новинку купе. Впрочем, в настоящее время термин четырехдверное купе уже привычное явление. Автомобиль оснащен новым 4-цилиндровым турбированным бензиновым мотором, который развивает 211 л.с., а также фирменной системой полного привода 4Matic и 7-ступечатой автоматической трансмиссией DCT с двойным сцеплением. Помимо исключительного стиля купе обладает высоким качеством сборки и отделки. Многие детали были выполнены вручную. По словам Цетше, купе CSC будет выпущено на рынок в следующем году и в серийной версии получит имя CLA. Кроме того, глава компании отметил, что в серийном исполнении автомобиль позаимствует многие черты представленного концепта. Еще одной премьерой на стенде компании стал новый G-Class, который, несмотря на свои 33 года, дебютировал в Пекине под слоганом Вечно молодой. G-Class отражает многие характерные черты бренда Mercedes-Benz. Традиция – одна из них, так же, как и качество, выносливость и современные технологии, - отметил в рамках презентации член совета директоров, ответственный за разработки, Томас Ведер. Этот внедорожник уверенно стартовал и поддерживал свой имидж в течение трех десятков лет, 12 раз получив звание Внедорожник года (Off-Roader of the Year). На автосалоне в Пекине компания продемонстрировала заряженные версии G-класса, доработанные в подразделении AMG. Mercedes-Benz G 63 AMG оснащается 5,5-литровым турбированным V8, который развивает 544 л.с. и 760 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 2000 до 5000 об/мин. Сагрегатированный с семиступенчатым автоматом Speedshift Plus 7G Tronic, этот двигатель позволяет внедорожнику ускоряться до 100 км/ч за 5,4 секунды и разгоняться до 210 км/ч. Что интересно, G 63 AMG обеспечивает на 13% более эффективное использование топлива (13,8 л на 100 км), чем предшественник. В Аффальтербахе это объясняют в первую очередь использованием системы старт-стоп и наличием экономичного режима работы трансмиссии под названием Controlled Efficiency. Официально отмечается, что Mercedes-Benz G 63 AMG получил перенастроенную подвеску, новые тормозные механизмы (375 мм спереди и 330 сзади) с шестипоршневыми суппортами, заново откалиброванную систему стабилизации и модернизированную внешность. Обычный G-класс получит модернизированный бензиновый V8 мощностью 387 л.с. В Европе внедорожник также будет предлагаться в версии G 350 BlueTEC – с 211-сильным дизельным мотором.