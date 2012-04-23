На Пекинском мотор-шоу состоялась премьера внедорожника Chery TX
23 апреля 2012, 12:07ОбществоРОман БОТов
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На международном мотор-шоу в Пекине состоялась премьера концептуального внедорожника Chery TX. Новинка придет на смену модели Tiggo. Серийную версию автомобиля будет выпускать совместное предприятие, образованное Chery и Jaguar Land Rover.
Внедорожник Chery TX будет продаваться как в Китае, так и за пределами страны. Как заявили представители компании, при создании этого внедорожника Chery вдохновлялась водой. Chery TX получил крупные колесные диски из легкосплавных материалов, которые вряд ли получит серийная версяи модели. Отметим, что Tiggo является первым оригинальным китайским внедорожником. До него автомобили такого типа выпускались преимущественно на платформе пикапа Isuzu.
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