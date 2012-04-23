Новый компакт от Skoda получит имя Rapid

Европейский дебют новинки состоится до конца текущего года. Возможно, для этих целей будет выбран автосалон во Франкфурте или в Париже. Китайская версия этой же модели будет собираться и продаваться в Поднебесной с 2013 года. Представленный ранее концепт MissionL, который компания привезла и на Пекинский автосалон, близок к серийной версии. Rapid – наша следующая новинка. У нее ключевая роль в рамках нашей стратегии активного роста. Этот автомобиль должен обеспечить хороший спрос на международном рынке, - отметил глава компании Винфрид Вахланд. Как говорится в сообщении компании, Rapid станет привлекательным семейным автомобилем в массовом сегменте. MissionL – настоящий автомобиль Skoda, который отражает ценности бренда: свежий дизайн, функциональность, пространство, оригинальность и, конечно, соотношение цена-качество. Это будет идеальный автомобиль для семьи. Много пространства для водителя, пассажиров и багажа, - добавил Вахланд.