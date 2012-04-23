Пекин-2012: Volkswagen E-Bugster - дубль два

Экстерьер новинки запомнится не только окраской кузова, белизну которого подчеркивают контрастные вставки, но и C-образными светодиодными ходовыми огнями, пятиспицевыми легкосплавными дисками с низкопрофильной резиной, отсутствием средних и задних стоек и двумя горбами за креслами. Шоу-кар приводится в движение 116-сильным электрическим мотором, питаемым литий-ионной батарей емкостью 28,3 кВт·ч. Автомобиль, оборудованный системой рекуперации кинетической энергии (KERS), разгоняется за 10,8 с. Сведения о максимальной скорости и запасе хода спидстера не уточняются. Товарный вариант кабриолета Volkswagen Beetle германский производитель продемонстрирует в рамках одного из двух предстоящих автосалонов - либо в Париже, либо в Лос-Анджелесе.