Peugeot показала концептуальный кроссовер до премьеры
23 апреля 2012, 12:29ОбществоРОман БОТов
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Peugeot опубликовала видеоролик, разоблачающий новый кроссовер марки. Мировая премьера концепт-кара Peugeot Urban Crossover Concept состоится на международном автосалоне в Пекине. Дизайн компактного кроссовера разработан совместными усилиями сразу трех дизайн-центров Peugeot, расположенных в Париже, Шанхае и Сан-Паулу.
Во внешнем облике Urban Crossover Concept можно проследить черты актуального 3008 и концепта SXC, дебютировавшего в Шанхае в прошлом году. Габариты компактного кроссовера составляют: 4140 мм в длину и 1740 мм в ширину. Таким образом, этот автомобиль на 180 мм длиннее Peugeot 208 и на 225 мм короче Peugeot 3008. Пока не сообщается, каким двигателем оснащен концепт-кар.
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