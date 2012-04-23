Peugeot показала концептуальный кроссовер до премьеры

Во внешнем облике Urban Crossover Concept можно проследить черты актуального 3008 и концепта SXC, дебютировавшего в Шанхае в прошлом году. Габариты компактного кроссовера составляют: 4140 мм в длину и 1740 мм в ширину. Таким образом, этот автомобиль на 180 мм длиннее Peugeot 208 и на 225 мм короче Peugeot 3008. Пока не сообщается, каким двигателем оснащен концепт-кар.