Председатель ОД «Тагил без ям» просит мэра перекрыть дороги для майского автопробега

Он уточняет, что по предварительному согласованию с заместителем начальника ГИБДД Нижнего Тагила Сергеем Сафоновым, определился следующий маршрут автопробега: Цирк - улица Первомайская – улица Ленина – улица Мира – улица Горошникова – Цирк. Он, по сравнению с прошлогодним – по кольцу трамвая №3, будет гораздо удобнее. Кроме того, временное перекрытие этих улиц, по мнению Никиты, не создаст больших проблем для автолюбителей Нижнего Тагила.

Напомним, автопробег, цель которого – привлечь внимание общественности и политиков к проблемам дорог Нижнего Тагила, будет проходить 19 мая в течение двух часов. Маршрут в ближайшее время будет согласован с мэрией, которая в свою очередь отдаст соответствующие распоряжения ГИБДД. А уже сотрудники инспекции составят план мероприятий по альтернативному объезду перекрытых участков дорог.

На событие приглашены российский премьер Владимир Путин, свердловский губернатор Александр Мишарин и глава Нижнего Тагила Валентина Исаева. В ближайшее время активисты движения планируют пригласить также всех тагильских депутатов. По мнению Никиты Чапурина, пробег имеет огромное значение для города в целом, ведь в том числе и благодаря прошлогоднему автопробегу губернатор Свердловской области обратил внимание на проблемы тагильских дорог. Из областного бюджета на ремонт дорог города тогда было выделено 100 миллионов, а в этом году – уже более двухсот.