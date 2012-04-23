Шесть человек погибли в крупном ДТП в Крыму

ДТП произошло 23 апреля в 7.22 утра по местному времени вблизи села Воронцовка, на автодороге Красноперекопск – Симферополь. Как передает УНИАН, Mercedes врезался в бок Газели, после чего она несколько раз перевернулась. Газета.ua уточняет, что столкновение произошло на перекрестке. О причинах аварии информации нет. Как отмечает агентство, в салоне Газели находились 13 человек. Они направлялись из Армянска в Симферополь, где должны были пройти обследование в республиканской больнице имени Н.Семашко. Mercedes Sprinter возвращался в Киев из поселка Черноморское, где проводилось ралли. Все погибшие - пассажиры маршрутки. По данным УНИАН, в больницу также доставлен водитель Mercedes. На месте ДТП работает оперативная группа Главного территориального управления МинЧС в Крыму.