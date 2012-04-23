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Ученики школы №49 в Нижнем Тагиле, «скитающиеся» по разным учебным заведениям, к 1 сентября вернутся в родные стены
Сюжеты:
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Ученики школы №49 в Нижнем Тагиле, «скитающиеся» по разным учебным заведениям, к 1 сентября вернутся в родные стены

23 апреля 2012, 18:11ОбществоВалерия Лошкарева
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