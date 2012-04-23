Ученики школы №49 в Нижнем Тагиле, «скитающиеся» по разным учебным заведениям, к 1 сентября вернутся в родные стены
Депутаты комиссии по социальной политике Нижнетагильской городской Думы ознакомились с ходом реконструкции школы №49. Напомним, образовательное учреждение было закрыто в связи с аварийным состоянием еще в 2006 году.
Больше двух лет потребовалось на разработку проектно-сметной документации и ее согласование. В бюджете 2011 года было заложено 56 миллионов рублей на строительно-монтажные и отделочные работы, еще 34 миллиона рублей планируется освоить в нынешнем году. В последнюю сумму входит не только окончание реконструкции, но и приобретение всего необходимого оборудования, мебелии инвентаря.
Планируется, что все закупки будут произведены до 15 августа, а 1 сентября в школе начнется новый учебный год, который ожидают сегодня 350 учащихся 49-ой, вынужденные заниматься в трех разных образовательных учреждениях: школах № 155, №5 и здании бывшей вечерней школы на ул. Гвардейской,12.
По словам председателя комиссии по социальной политике, Владимира Радаева, степень готовности объекта по разным видам работ составляет от 70 до 90 процентов, и, во что бы то ни стало, их нужно завершить в этом году. Также депутаты обратили внимание представителей администрации города на необходимость проведения работ по благоустройству, озеленению и ограждению территории школы до сдачи ее в эксплуатацию.