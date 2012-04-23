Ученики школы №49 в Нижнем Тагиле, «скитающиеся» по разным учебным заведениям, к 1 сентября вернутся в родные стены

Больше двух лет потребовалось на разработку проектно-сметной документации и ее согласование. В бюджете 2011 года было заложено 56 миллионов рублей на строительно-монтажные и отделочные работы, еще 34 миллиона рублей планируется освоить в нынешнем году. В последнюю сумму входит не только окончание реконструкции, но и приобретение всего необходимого оборудования, мебелии инвентаря.

Планируется, что все закупки будут произведены до 15 августа, а 1 сентября в школе начнется новый учебный год, который ожидают сегодня 350 учащихся 49-ой, вынужденные заниматься в трех разных образовательных учреждениях: школах № 155, №5 и здании бывшей вечерней школы на ул. Гвардейской,12.