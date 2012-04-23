В Екатеринбурге поминали обманутых дольщиков
На событии поприсутствовали также и тагильчане. «Поминальный» митинг прошел на главной площади уральской столицы 20 апреля.
На импровизированной мемориальной доске мы напечатали имена умерших граждан, которые вложили деньги в строительство жилья, но так и не дождались его. Почтить память этих людей собрались не только жители уральской столицы, но и обманутые дольщики из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы сообщила председатель общественного движения «В защиту прав обманутых дольщиков Свердловской области» Анна Криндач.
Она отметила, что сегодня только в уральской столице насчитывается порядка 60 домов-недостроев, в возведение которых вложили деньги граждане.
К сожалению, каждый из членов нашего движения в любую минуту может пополнить список умерших - в борьбе за свои квартиры мы теряем и моральные силы, и здоровье. Чиновники при этом бездействуют и никак не помогают нам. Создается впечатление, что им будет проще и выгоднее, если мы все умрем. Но пока мы живы, мы будем продолжать бороться за свое жилье заявила А.Криндач.
Следующий митинг обманутые дольщики намерены провести 25 мая 2012 года. Он будет посвящен руководителям недобросовестных стройкомпаний и пройдет под лозунгом «Вор должен сидеть в тюрьме!».
Фото: «Уралинформбюро».