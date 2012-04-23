В Екатеринбурге поминали обманутых дольщиков

На импровизированной мемориальной доске мы напечатали имена умерших граждан, которые вложили деньги в строительство жилья, но так и не дождались его. Почтить память этих людей собрались не только жители уральской столицы, но и обманутые дольщики из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы сообщила председатель общественного движения «В защиту прав обманутых дольщиков Свердловской области» Анна Криндач.

К сожалению, каждый из членов нашего движения в любую минуту может пополнить список умерших - в борьбе за свои квартиры мы теряем и моральные силы, и здоровье. Чиновники при этом бездействуют и никак не помогают нам. Создается впечатление, что им будет проще и выгоднее, если мы все умрем. Но пока мы живы, мы будем продолжать бороться за свое жилье заявила А.Криндач.