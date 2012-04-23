Vyrus 986 – первая «гражданская» версия
В европейских мотосалонах появилась первая «гражданская», не гоночная версия мотоцикла Vyrus 986 M2. Первые фотографии предназначенного для дорог общего пользования мотоцикла итальянский производитель разместил на своей страничке в Facebook. Vyrus 986 M2 – последнее творение автора всех оригинальных решений в Vyrus Асканио Родориго (Ascanio Rodorigo).
В основе своей это мотоцикл класса Moto2, который был несколько изменен, чтобы добиться для него возможности ездить по обычным дорогам. Двигатель у него – такая же 600-кубовая рядная четверка, которая используется в этом классе, а именно – от Honda CBR600RR. Оригинальное и абсолютно новое шасси от Vyrus представляет собой набор из маятника на переднем колесе, заднего амортизатора, тоже размещенного нестандартным образом, очень говорящей формы передка, а верхний и нижний обвесы, фактически встроенные в бак, способствуют уменьшению турбулентности на высоких скоростях. Среди других отличительных черт модели можно отметить тормоза Brembo, выхлопную систему Zard, выполненную по принципу 4х2х1 (из материала, известного под названием «белый карбон»), и кованые диски Marchesini.