100 тысяч Lada Largus - за два года!

Только за первый квартал 2014 года было продано примерно 16,8 тысячи универсалов, что на 44% больше, чем за тот же период 2013 года. Автомобиль предлагается в 12 комплектацях: как пассажирских, так и коммерческих (фургоны). Цена за унивесал начинается от 354 000 рублей.