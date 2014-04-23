100 тысяч Lada Largus - за два года!
23 апреля 2014, 14:47ОбществоРОман БОТов
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В России реализовано 100 000 универсалов Lada Largus c момента его появления на рынке в июле 2012 года.Lada Largus по праву можно назвать самым популярным универсалом на отечественном рынке. В общем рейтинге продаж легковых автомобилей в России он занимает 6-е место.
Только за первый квартал 2014 года было продано примерно 16,8 тысячи универсалов, что на 44% больше, чем за тот же период 2013 года. Автомобиль предлагается в 12 комплектацях: как пассажирских, так и коммерческих (фургоны). Цена за унивесал начинается от 354 000 рублей.
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