13-летний тагильчанин получил благодарственное письмо от начальника управления полиции (ФОТО)

Это именно тот случай, когда присутствие полицейских в школе – приятное событие, - отметил директор школы Александр Демченко. - Подросток нашел огнестрельное оружие и сдал его в органы полиции. Возможно, этим поступком ребенок предотвратил преступление, окажись оружие в руках злоумышленников.

Сообщение о найденном оружии поступило в дежурную часть Управления Нижнетагильской полиции вечером 15 апреля. Звонившая женщина пояснила, что несовершеннолетний сын, вернувшись с прогулки, принес домой ружье. По указанному адресу выехали сотрудники отдела полиции № 18. Инспектору по делам несовершеннолетних капитану полиции Регине Макаровой подросток рассказал, что, играя на улице с ребятами, спрятался за гаражом во дворе своего дома на Красном Камне. Тут-то и заметил, что из сугроба торчит ствол.

Любопытный мальчишка подобрал палку и стал раскапывать находку. Ружье было завернуто в тряпку и полиэтиленовый пакет. Как потом выяснилось, оружие было заряжено. Несмотря на то, что друзья уговаривали Андрея пострелять, он ответил твердым отказом и отнес опасную находку родителям. По словам инспектора ОДН Макаровой, это довольно редкий случай обнаружения подростком ружья. Чаще мальчишки находят боеприпасы, причем сразу же пытаются их поджечь, чтобы посмотреть их в действии, что приводит к печальным последствиям.

Сданное оружие было изъято и передано на ответственное хранение. В ходе проверки правоохранители устаноивли, что найденное охотничье ружье ИЖ 8 числилось в розыске. Владелец оружия потерял его при невыясненных обстоятельствах еще в феврале этого года, за что был привлечен к административной ответственности.

От лица начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова в присутствии всех учащихся школы сотрудники полиции выразили огромную благодарность Андрею Криворучкину за его активную гражданскую позицию, проявленную сознательность и помощь в раскрытии преступления.

Как пояснила старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы ММУ МВД России «Нижнетагильское» Мария Клостер, будут подготовлены все необходимые документы и собранные материалы направят в Главное управление МВД России по Свердловской области для принятия решения о выплате денежного вознаграждения учащемуся. Капитан полиции напомнила, что граждане, которые хранят не зарегистрированное в установленном порядке оружие и боеприпасы, могут быть привлечены к уголовной ответственности и призвала сдавать в полицию незаконно хранящееся оружие. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области за добровольно сданное оружие предусмотрено денежное вознаграждение.