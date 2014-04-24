Из Ларгуса хотят сделать пикап
24 апреля 2014, 03:01ОбществоРОман БОТов
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АвтоВАЗ планирует выпускать пикап на базе популярного универсала Lada Largus. Также есть вероятность, что появится и полноприводная версия модели. Об этом сообщает портал Русский автомобиль.
Летом 2014 года ООО АвтоВАЗ перейдет весь пакет технической документации на модель RF-90 (LADA Largus), что позволит автопроизводителю вносить любые изменения в констукцию автомобиля без согласований с Renault-Nissan. Пикап будет иметь рамную платформу с грузоподъемностью 500-800 кг. Развить тему модификаций на базе Largus может и внедорожная версия с увеличенным до 210 мм дорожным просветом и характерным для кроссоверов обвесом.
Кстати, пикап на базе Logan (читай Largus) уже существует с конца 2007 года под брендом Dacia. Так что АвтоВАЗу нет необходимости заново изобретать колесо.
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