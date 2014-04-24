Из Ларгуса хотят сделать пикап

Летом 2014 года ООО АвтоВАЗ перейдет весь пакет технической документации на модель RF-90 (LADA Largus), что позволит автопроизводителю вносить любые изменения в констукцию автомобиля без согласований с Renault-Nissan. Пикап будет иметь рамную платформу с грузоподъемностью 500-800 кг. Развить тему модификаций на базе Largus может и внедорожная версия с увеличенным до 210 мм дорожным просветом и характерным для кроссоверов обвесом.