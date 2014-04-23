Известен список улиц Нижнего Тагила, которые отремонтируют за 303 миллиона рублей

Добавим, что сегодня Сергей Носов проведет совещание с подрядчиками по итогам работы в 2013 году по дорожному строительству и благоустройству.

Список дорог предоставили активисты общественного движения «Тагил без ям». Как известно, общественники принимают активное участие в подготовке и оценке проводимых ремонтных работ. Сообщается, что улицы будут покрыты новым асфальтом.

ул. Выйская

ул. Красноармейская

ул. Максарева

ул. В. Черепанова

ул. Кузнецкого

ул. Жуковского

ул. Орджоникидзе

ул. Республиканская

ул. Пихтовая

ул. Черных

ул. Джамбула

ул. Балакинская

ул. Сульфатная

Интересно, что улицу Жуковского отремонтируют следующим образом: брусчатка, которой покрыта дорога сейчас, будет восстановлена. Добавим, что это не окончательный список дорог. Ожидается размещение еще одного аукциона на 250 млн.