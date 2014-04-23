Известен список улиц Нижнего Тагила, которые отремонтируют за 303 миллиона рублей
23 апреля 2014, 10:15Общество
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В администрации Нижнего Тагила накануне подготовили список улиц, на ремонт которых в 2014 году потратят 303 миллиона рублей.
Добавим, что сегодня Сергей Носов проведет совещание с подрядчиками по итогам работы в 2013 году по дорожному строительству и благоустройству.
Список дорог предоставили активисты общественного движения «Тагил без ям». Как известно, общественники принимают активное участие в подготовке и оценке проводимых ремонтных работ. Сообщается, что улицы будут покрыты новым асфальтом.
- ул. Выйская
- ул. Красноармейская
- ул. Максарева
- ул. В. Черепанова
- ул. Кузнецкого
- ул. Жуковского
- ул. Орджоникидзе
- ул. Республиканская
- ул. Пихтовая
- ул. Черных
- ул. Джамбула
- ул. Балакинская
- ул. Сульфатная
Интересно, что улицу Жуковского отремонтируют следующим образом: брусчатка, которой покрыта дорога сейчас, будет восстановлена. Добавим, что это не окончательный список дорог. Ожидается размещение еще одного аукциона на 250 млн.
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