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Известен список улиц Нижнего Тагила, которые отремонтируют за 303 миллиона рублей
Сюжеты:
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Известен список улиц Нижнего Тагила, которые отремонтируют за 303 миллиона рублей

23 апреля 2014, 10:15Общество
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