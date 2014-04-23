«МегаФон» построил скоростные линии связи от Екатеринбурга до Нижнего Тагила

Новая волоконно-оптическая линия связи объединяет более 100 базовых станций на севере региона. ВОЛС оснащена надежными DWDM-каналами связи, которые обеспечивают пропускную емкость до 120 Гбит/с, с потенциальной возможностью расширения до 8 Тбит/с. Улучшение качества соединений и значительное увеличение скорости передачи данных уже могут оценить абоненты «МегаФона», проживающие в населенных пунктах от Екатеринбурга до Нижнего Тагила: в Верхней Пышме, Среднеуральске, Новоуральске, Невьянске, а также в поселках Исеть, Аять, Калиново, Нейво-Рудянка и в селе Николо-Павловское.

Мы регулярно расширяем инфраструктуру сети в регионе, чтобы соответствовать ожиданиям наших клиентов. ВОЛС «Екатеринбург – Новоуральск – Нижний Тагил» — это колоссальный ресурс для развития нашей связи на севере Свердловской области. Подключение базовых станций к волоконно-оптическим линиям позволило не только повысить надежность услуг, но и на 20% увеличить пропускную способность мобильных сетей. Средняя скорость передачи данных в сети 3G существенно увеличится – она составит порядка 4,5 Мбит/с сообщил руководитель по инфраструктуре Свердловского отделения «МегаФон» Алексей Латыпов.