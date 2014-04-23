Подрядчики Нижнего Тагила: о ремонте дорог, устранении замечаний и претензиях к сетевикам

Дорожники отчитались по начатым работам. Так, сообщалось, что «Уралдортехнологии» приступили к фрезерованию Береговой-Ударной, с завтрашнего дня планируется приступить к Красногвардейской. В настоящее время такая же процедура выполняется на проспекте Мира работниками «Тагилдорстроя». Ведутся работы и в Дзержинском районе – поднимаются колодцы, рассказал «УБТ-сервис». О том, какие дороги будут перекрыты во время фрезеровки и асфальтирования, будет сообщаться на TagilCity.ru по ходу дорожного строительства.

По словам Сергея Носова, следующие ремонты должны выполняться без технологии нанесения защитного слоя (БМО), которая, как показала практика, себя не оправдала. Также Глава поиронизировал насчет качества современных бордюров, которые не идут ни в какое сравнение с качеством материала прошлых лет.

Подрядчики единогласно заявили, что работы планируют закончить к 15 мая. Возможно, даже к 9 числу.

С особым вопросом к главе обратился директор «УБТ-сервис» Александр Рощупкин. 21-22 апреля рабочие укладывали асфальт на улицу Окунева, примерно 4000 кв.м. А вчерашним вечером директор стал свидетелем того, что уложенный асфальт перекопали. Александр Рощупкин рассказал, что там проходит строительство поликлиники, кем - ему неизвестно. Планировалось, что под дорогой будет произведен «прокол», однако, работы на практике оказались более масштабными. В 2013 году подобная ситуация была на улице Коминтерна, сообщил подрядчик.

Сергей Носов дал задание Владимиру Юрченко собрать выездное совещание по этому поводу. «Раскопаем по-новому, увидим, чьи трубы, будут отвечать. Пригласим сетевиков.». Владимир Прокопьевич, в свою очередь, обратился к подрядчикам:

Собирайте комиссию, составляйте акт и отправляйте в прокуратуру, как мы делали в прошлом году. Раскопки несанкционированные, разрешение никто не давал на это дело. Хватит уже на эту тему. Надо административную комиссию в район – они до миллиона могут штрафовать. Элементарно делается! Мы сами себя загоняем в рамки. Без команды Главы города копать вообще никто не имеет права. А если это аварийные раскопки, то на следующие сутки по всем документам они берут разрешение.

Остается отметить, что дорожная работа в 2014 году только началась, и самые сложные ситуации впереди. Кроме того, постоянный спутник дорожников – погода – также играет свою роль. На майские праздники намечается потепление, и, по словам подрядчиков, в эти дни они также выйдут на работу. «Отдыхать будем в конце мая», - обратился к ним Глава.