Появились шпионские фотографии Mazda 2
23 апреля 2014, 14:51ОбществоРОман БОТов
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На Женевском автосалоне, в марте 2014 года, компания Mazda продемонстрировала концепт Hazumi, который должен стать следующим поколением хэтчбека Mazda 2. Теперь появились первые шпионские фотографии прототипа для нового малолитражного хэтчбека, которые были сделаны на дорогах центральной Европы. С уверенностью можно сказать, что разработка автомобиля проходит завершающую стадию тестовых дорожных испытаний.
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