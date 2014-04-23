Сегодня в Тагиле будет особенно ветрено – до 23 м/с. А еще возможен дождь со снегом

Возможно повреждение кровли зданий, воздушных линий связи и электропередач, антенн, мачт, повал деревьев, ухудшение автодорожных условий, увеличение аварийности, затруднения в работе транспорта и проведения наружных работ.

В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижения риска их возникновения и смягчения возможных последствий ответственным направлены указания:

При возникновении ЧС, аварий и происшествий сразу сообщайте в «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Добавим, потепление ожидается только со следующей недели - после 28 апреля.

К счастью, многие растения, находящиеся в тёплом помещении, определяют весну не по погоде за окном. Поэтому стоит заранее купить горшок для цветов, потому что некоторые растения следует пересаживать до того, как они зацветут.