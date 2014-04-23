Шуба норка и не только - стиль, элегантность и красота от RUSSIAN WINTER

В России шубы из натурального меха сегодня востребованы – во многом благодаря красоте и дороговизне (с распространенными пуховиками не сравнить), но некоторые дамы выбирают шубы благодаря теплоте, которую те дарят своей обладательнице.

Мода на меха – вчера, сегодня, завтра

Мода и спрос на меха всегда были высокими у нас в стране – это объясняется историческими и территориальными факторами. Правда, ранее спрос диктовался природно-климатическими условиями, а сегодня на первый план выходит эстетический фактор. Отношение людей к мехам со временем изменилось – мало кто рассматривает шубку как средство защиты от холода, и точка, все-таки это красивая вещь, которая недешево стоит и роскошно выглядит. Все чаще естественные биологические свойства материала стали заменяться искусственной технологической обработкой - стрижкой, выщипыванием, прореживанием, окрашиванием. Покупателям, впрочем, это только на руку – разнообразие моделей норковых шуб и полушубков действительно поражает воображение (в хорошем смысле). Что вам больше по душе шуба норка – классика, манто, курточка, автоледи, многослойная молодежная модель, трапецевидный женственный силуэт? Найдется любой вариант – и это самое главное.

Дополнительная декоративная отделка мехов – инкрустация, роспись, перфорирование, плетение, вязание и так далее – способна менять внешний вид материала очень значительно. Постепенно размывается сейчас граница между и искусственным и натуральным мехом. Ценность натуральных звериных шкурок определяется исходя из ряда принципов – блеск, густота, неповторимость рисунка, эластичность, качество мездры и т.п. Чем более редкой оказывается внешняя картинка, тем дороже она стоит. Дикая пушнина – действительно великий дар природы.

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