Славдом – официальный дилер Baumit
23 апреля 2014, 15:05ОбществоЕкатерина
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Австрийский концерн Баумит в 2014 году назвал компанию Славдом официальным дилером. Теперь строительные смеси от одного из лучших производителей компания Славдом будет поставлять по наиболее...
Австрийский концерн Баумит в 2014 году назвал компанию Славдом официальным дилером. Теперь строительные смеси от одного из лучших производителей компания Славдом будет поставлять по наиболее доступным для потребителей ценам.
Клиентам Славдом будут предложены:
В России австрийская компания Baumit уже около 10 лет известна как крупный европейский производитель. Концерн предлагает строителям самый широкий выбор первоклассных строительных смесей. Вся продукция Baumit отличается качеством и имеет все необходимые документы и сертификаты для реализации на территории нашей страны. Она безопасна для здоровья человека и окружающей среды.
Если у Вас возникли вопросы по строительным смесям Baumit, вы можете их задать клиент-менеджерам компании Славдом.
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