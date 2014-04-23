Славдом – официальный дилер Baumit

Австрийский концерн Баумит в 2014 году назвал компанию Славдом официальным дилером. Теперь строительные смеси от одного из лучших производителей компания Славдом будет поставлять по наиболее доступным для потребителей ценам.

Клиентам Славдом будут предложены:

В России австрийская компания Baumit уже около 10 лет известна как крупный европейский производитель. Концерн предлагает строителям самый широкий выбор первоклассных строительных смесей. Вся продукция Baumit отличается качеством и имеет все необходимые документы и сертификаты для реализации на территории нашей страны. Она безопасна для здоровья человека и окружающей среды.