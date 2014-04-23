Тагильчане, участок улицы Мира около школы №64 временно перекрыт
23 апреля 2014, 11:55Общество
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В настоящее время происходит снятие старого асфальтобетонного покрытия на участке проспекта Мира от улицы Горошникова до проспекта Строителей. Об этом TagilCity.ru сообщил Владимир Ларионов, начальник ПТО МУП «Тагилдорстрой».
Кстати, работы ведутся с применением новой дорожной фрезы Bomag 2000/60, которую «Тагилдорстрой» получил во владение в 2013 году. У фрезы 4 гусеничных модуля, обеспечивающих движение вперед, назад и крабовое движение. Кроме того, плюс этой техники в наличии автоматической системы для контроля рабочей скорости и глубины фрезерования с обеих сторон машины с возможностью присоединения к различным датчикам уклона.
Внимание! Сейчас дорога закрыта полностью. Объезд для водителей возможен только по улице Горошникова. Подрядчики планируют заниматься работой один день.
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