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Тагильчане, участок улицы Мира около школы №64 временно перекрыт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, участок улицы Мира около школы №64 временно перекрыт

23 апреля 2014, 11:55Общество
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