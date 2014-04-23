Тагильчане, участок улицы Мира около школы №64 временно перекрыт

Кстати, работы ведутся с применением новой дорожной фрезы Bomag 2000/60, которую «Тагилдорстрой» получил во владение в 2013 году. У фрезы 4 гусеничных модуля, обеспечивающих движение вперед, назад и крабовое движение. Кроме того, плюс этой техники в наличии автоматической системы для контроля рабочей скорости и глубины фрезерования с обеих сторон машины с возможностью присоединения к различным датчикам уклона.