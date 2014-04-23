Тагильчанка, спасенная из арктического плена: «Астахов стрелял в медведя, чтобы защитить нас»
16-летняя студентка педколледжа Ксюша Герман благополучно вернулась из экстремальной экспедиции на Северный полюс. Молодые полярники под руководством детского омбудсмена планировали покорить снежные вершины. Но пройдя 180 километров ледяных полей, сами оказались покорены суровой погодой.
Опытные полярники, которые уже не раз проходили наш путь, рассказывали, что в этом году была самая трудная экспедиция, - вспоминает свои приключения Ксюша. - Были жуткие морозы, много полыньи и немереное количество торосов в 10 метров высотой (торос – ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов – прим. ред.). В первый день мы прошли лишь два километра. А уже на вторые и третьи сутки там началась жуткая метель.
Герман признается, что так тяжело шаги ей еще никогда не давались. А ведь она – опытнейший скалолаз. Увлекается горами уже больше 5 лет.
Впереди ничего не было видно, - продолжает Ксения. - Мы столкнулись с мощным ледовым дрейфом и холодным северным ветром. Но самая жуть началась, когда на нашем пути провалился лед. На третий день мы в гидрокостюмах переплывали полынью. До другого берега расстояние почти сто метров. Было очень страшно. Идешь по тонкому льду, а он под тобой проваливается, а тебе нужно было еще успеть снять лыжи. Вылезали обратно на лед сами, Астахов помогал. У нас была натянута веревка с одного берега на другой, за нее и цеплялись.
По словам тагилчанки, все ребята сильно сдружились. Но назвать эти несколько дней веселыми у нее язык не поворачивается. Морозы там стояли жуткие.
У одного парня даже случилось обморожение, - вздыхает Ксюша. - Один мальчик пошел в туалет, снял варежки и, представляете, за это время отморозил руку. Когда пришел в палатку, пальцы у него побелели. К счастью, все обошлось.
Большую часть времени полярники проводили в пути. В день шли по восемь-десять часов. А ночью спали в палатках, где от мороза спасались примусами.
Температура ночью опускалась до минус 45 градусов, - признается Ксюша. - Чтобы разогреться, на привалах играли в футбол. На палатку разжигали четыре примуса. Если остановишься, замерзает лицо. А когда двигались - разогревались. Обед был небольшой. Перекусывали шоколадкой с чаем. Термосы заготавливали утром: топили снег и кипятили полученную воду.
Самыми тяжелыми для юной команды Павла Астахова стали последние дни. Непогода не позволила им вовремя отправиться назад. Участники похода попали в снежную бурю и оказались в ловушке.
Иногда было ощущение, что не дойдем, - чеканит Ксюша. - У нас в последний день был рывок на Северный полюс. Ночью отдыхали всего час. Если бы мы этот рывок не сделали, нас бы унесло. Нам бы пришлось разворачиваться и идти против дрейфа. Так что почти не спали.
Когда ребята, наконец, оказались на долгожданном Северном полюсе, им казалось, что все их приключения уже позади. Но не тут-то было. Из-за бури вертолет не мог забрать полярников обратно на станцию.
Нам пришлось трое суток на льдине в палатке ждать эвакуации, - рассказывает Ксюша. – А ведь еда и бензин уже почти кончились. Нечем было топить. Впрочем, никто не паниковал. Просто ждали, что за нами прилетят. И прилетели! Когда прибыла вертушка, у нас оставались два замерших кулича. Это было незабываемо.
Проблем на Северном полюсе полярникам добавляли и «местные жители», то есть громадные белые мишки. На всякий случай, чтобы защитить детей от хищников Павел Астахов носил с собой винтовку «Тигр».
Однажды Павлу Алексеевичу даже пришлось стрелять. Причем прямо в палатке, - делится тагильчанка. – Посреди ночи он вдруг подскочил, достал винтовку и выстрелил из форточки. Мы спросонья спрашиваем: «Что такое?» А он: «Вокруг палатки кто-то ходил. Медведь, наверное, был».
В результате, когда буря улеглась, за туристами прилетел самолет ФСБ.
Сейчас уже прилетели в Москву, - радуется уральская путешественница. – Сейчас, конечно, уже кажется, что было все просто здорово. Представьте: красивая местность. Льдины огромные красивые. А под тобой глубина четыре километра.
Вчерашним днем ребята встретились с президентом Владимиром Путиным.
Попрошу Владимира Владимировича, чтобы дети почаще ездили в те края и пережили все, что пережили мы, - планирует свой разговор с главой России Ксения. - И чтобы президент тоже пошел бы с ребятами. Я бы с Владимиром Владимировичем обязательно отправилась в поход!
Напомним, юная путешественница из Нижнего Тагила Ксения Герман живет в приемной семье. 16-летняя девочка с седьмого класса увлекается скалолазанием, поэтому, услышав о предстоящей экспедиции, сразу же написала заявку на свое участие. На испытаниях в Карелии специалисты оценивали физические и психические способности участников. Из 40 подростков жюри отобрало семь человек. Дети на протяжении нескольких дней лазили на канатах и ходили в походы. И Ксюша показала просто отличные результаты. Экспедиция проходила под руководством уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.
Ксюша учится на первом курсе спортивного факультета, - рассказывает ее приемный папа Борис Чистяков. - Дочка с самого детства была очень подвижной. Когда училась в школе, занималась в секции скалолазания и лыжами.
Ксения живет у Чистяковых уже больше десяти лет. Ее мама умерла от рака, когда девочке было 5 лет, а папу Герман никогда не знала. Кроха жила с пьющей бабушкой и была предоставлена сама себе. Тогда-то девочку и взял к себе под опеку Борис Юльевич, который тогда работал директором детского дома.