Тагильчанка, спасенная из арктического плена: «Астахов стрелял в медведя, чтобы защитить нас»

Опытные полярники, которые уже не раз проходили наш путь, рассказывали, что в этом году была самая трудная экспедиция, - вспоминает свои приключения Ксюша. - Были жуткие морозы, много полыньи и немереное количество торосов в 10 метров высотой (торос – ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов – прим. ред.). В первый день мы прошли лишь два километра. А уже на вторые и третьи сутки там началась жуткая метель.

Герман признается, что так тяжело шаги ей еще никогда не давались. А ведь она – опытнейший скалолаз. Увлекается горами уже больше 5 лет.

Впереди ничего не было видно, - продолжает Ксения. - Мы столкнулись с мощным ледовым дрейфом и холодным северным ветром. Но самая жуть началась, когда на нашем пути провалился лед. На третий день мы в гидрокостюмах переплывали полынью. До другого берега расстояние почти сто метров. Было очень страшно. Идешь по тонкому льду, а он под тобой проваливается, а тебе нужно было еще успеть снять лыжи. Вылезали обратно на лед сами, Астахов помогал. У нас была натянута веревка с одного берега на другой, за нее и цеплялись.

По словам тагилчанки, все ребята сильно сдружились. Но назвать эти несколько дней веселыми у нее язык не поворачивается. Морозы там стояли жуткие.

У одного парня даже случилось обморожение, - вздыхает Ксюша. - Один мальчик пошел в туалет, снял варежки и, представляете, за это время отморозил руку. Когда пришел в палатку, пальцы у него побелели. К счастью, все обошлось.

Большую часть времени полярники проводили в пути. В день шли по восемь-десять часов. А ночью спали в палатках, где от мороза спасались примусами.

Температура ночью опускалась до минус 45 градусов, - признается Ксюша. - Чтобы разогреться, на привалах играли в футбол. На палатку разжигали четыре примуса. Если остановишься, замерзает лицо. А когда двигались - разогревались. Обед был небольшой. Перекусывали шоколадкой с чаем. Термосы заготавливали утром: топили снег и кипятили полученную воду.

Самыми тяжелыми для юной команды Павла Астахова стали последние дни. Непогода не позволила им вовремя отправиться назад. Участники похода попали в снежную бурю и оказались в ловушке.

Иногда было ощущение, что не дойдем, - чеканит Ксюша. - У нас в последний день был рывок на Северный полюс. Ночью отдыхали всего час. Если бы мы этот рывок не сделали, нас бы унесло. Нам бы пришлось разворачиваться и идти против дрейфа. Так что почти не спали.

Когда ребята, наконец, оказались на долгожданном Северном полюсе, им казалось, что все их приключения уже позади. Но не тут-то было. Из-за бури вертолет не мог забрать полярников обратно на станцию.

Нам пришлось трое суток на льдине в палатке ждать эвакуации, - рассказывает Ксюша. – А ведь еда и бензин уже почти кончились. Нечем было топить. Впрочем, никто не паниковал. Просто ждали, что за нами прилетят. И прилетели! Когда прибыла вертушка, у нас оставались два замерших кулича. Это было незабываемо.

Проблем на Северном полюсе полярникам добавляли и «местные жители», то есть громадные белые мишки. На всякий случай, чтобы защитить детей от хищников Павел Астахов носил с собой винтовку «Тигр».

Однажды Павлу Алексеевичу даже пришлось стрелять. Причем прямо в палатке, - делится тагильчанка. – Посреди ночи он вдруг подскочил, достал винтовку и выстрелил из форточки. Мы спросонья спрашиваем: «Что такое?» А он: «Вокруг палатки кто-то ходил. Медведь, наверное, был».

В результате, когда буря улеглась, за туристами прилетел самолет ФСБ.

Сейчас уже прилетели в Москву, - радуется уральская путешественница. – Сейчас, конечно, уже кажется, что было все просто здорово. Представьте: красивая местность. Льдины огромные красивые. А под тобой глубина четыре километра.

Вчерашним днем ребята встретились с президентом Владимиром Путиным.

Попрошу Владимира Владимировича, чтобы дети почаще ездили в те края и пережили все, что пережили мы, - планирует свой разговор с главой России Ксения. - И чтобы президент тоже пошел бы с ребятами. Я бы с Владимиром Владимировичем обязательно отправилась в поход!

Напомним, юная путешественница из Нижнего Тагила Ксения Герман живет в приемной семье. 16-летняя девочка с седьмого класса увлекается скалолазанием, поэтому, услышав о предстоящей экспедиции, сразу же написала заявку на свое участие. На испытаниях в Карелии специалисты оценивали физические и психические способности участников. Из 40 подростков жюри отобрало семь человек. Дети на протяжении нескольких дней лазили на канатах и ходили в походы. И Ксюша показала просто отличные результаты. Экспедиция проходила под руководством уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

Ксюша учится на первом курсе спортивного факультета, - рассказывает ее приемный папа Борис Чистяков. - Дочка с самого детства была очень подвижной. Когда училась в школе, занималась в секции скалолазания и лыжами.