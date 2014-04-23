Тагильчанка воплотила идею автора: клип «Няш Мяш» покорил YouTube (ВИДЕО)

Тагильчане уже знают, что свою руку к созданию клипа приложила и тагильчанка Надежда Ракитина. Девушка работает на НТМК и в свободное время занимается рисованием. Ей близок стиль аниме, именно его Надежда и взяла за основу кадров о Наталье Поклонской. Прокурор предстает в образе сверхчеловека, размахивающего мечом и сражающегося со злом.

Надежда к такому вниманию со стороны не привыкла.

По поводу СМИ, это все очень неожиданно и странно, лично для меня, так как я просто рисовала кадры, а всю работу, музыку и весь монтаж делал автор, поэтому, чем я заслужила такое внимание?... до сих пор задаюсь этим вопросом и остаюсь озадаченной. Сейчас ни над чем не работаю, рисую просто для себя и для тех, кто следит за моим творчеством поделилась Надежда с TagilCity.ru.

Автор идеи – известный клипмейкер Enjoykin. Видеоблоггер, превращающий русскоязычные видео в странные песни и клипы, имеет более 200 тысяч подписчиков. Музыкой Enjoykin занимается давно, а тем, что можно увидеть на канале — с конца 2012 года. За исключением нескольких месяцев занятий гитарой еще в школе, больше музыке нигде не учился. Пробовал всё сам. Возможно, поэтому получается творить вне каких-либо академических рамок, а именно так, как хочется. Вот что сам автор рассказывает о своем творении:

Подозревал, что клип будет успешным, но возникший вокруг него ажиотаж превосходит даже самые смелые ожидания, и это очень круто. Приятно, что посыл оказался услышанным и многими правильно понятым. Это видео отражает сразу несколько аспектов — как политические, так и эту самую вечную тему женской красоты и роли представительниц прекрасной половины в современном обществе. Какие образы навязывает сейчас медиа-среда? Борщ, кухня, отсутствие инициативности и невозможность девушки добиться чего-то самой. Феномен «Няш-Мяш» четко показывает, что это искусственные образы. Люди помнят, что образ женщины – это образ защитницы, хранительницы домашнего очага. Родина-Мать – это женщина с мечом, она может быть прекрасной и нежной, и в то же время – сильной.

Предлагаем пользователям вновь посмотреть на всемирно известное видео, к которому приложила руку еще одна тагильчанка. Напомним, не так давно дудл Анастасии Воронцовой располагался на заставке Google.