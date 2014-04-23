«Туристскими маршрутами Тагила»: продолжается масштабный фотоконкурс для жителей нашего города

Фотоконкурс «Территория ПРО-4» является продолжением уже проводимого в городе фотоконкурса «Территория ПРО» (2003) с участием местных художников, студентов, фотохудожников и любителей фотографии, а также художников и фотографов из других городов России. Главной задачей конкурса «Территория ПРО-4» является создание серии работ, рассказывающих об историко-культурном наследии Нижнего Тагила, природе его окрестностей, его туристских возможностей.

Главным аспектом фотоконкурса является попытка раскрыть средствами фотоискусства и другими художественными средствами идею туристского потенциала Нижнего Тагила через историко-культурный, культурно-производственный и художественный аспекты. При этом первоначальная концепция фотоконкурса «Территория ПРО» (ПРО - это предлог «для», «за», «о») как экологическое обращение может интерпретироваться в рамках «экологии туризма», обращение к современной интерпретации культурного и производственного пространств.

Вот как видится концепция конкурса организаторам:

Pro - Habitus - обращение к среде, к пространству

Созданное человеком окружающее пространство оказалось не менее существенным, чем природа.

Сейчас человек живет в урбанистической искусственной среде – в индустриальной и постиндустриальной. Со временем, многие отработанные индустриальные объекты, потеряв свою функциональность в производственном мире, начали жить своей второй жизнью с ее многообразием форм и фактур, приобрели иные смыслы. Современная производственная среда наполняет историю и культуру города новым смыслом. Любой объект привлекает к себе своей конструкционной «открытой закрытостью». В них живут символы, а реальность уходит на второй план. В таких местах есть своя эстетика и туристские возможности.

Pro - urbem - обращение к городу

Исторически моделируя пространственные ситуации, человек создавал собственные мифы и легенды. А значит, сформировал дискуссионное поле вокруг проблем, которые сам создал, сначала обустраивая городскую среду и общественное пространство, слагая качественно новое лицо города, а затем выявляя общие тенденции развития в конкретном пространстве мегаполиса, критически осмысляя «деяния своих рук». Историко-культурное мифологизирование отдельных городских место-пространств, которые становятся культовыми и привлекают широкое внимание публики, позволяет активно развиваться въездному и внутреннему туризму города.

В итоге: Творческая позиция – художественное переосмыление уникальных исторических, художественных, индустриальных пространств, рассказ о них художественными средствами фотографии, фото-экскурсия.

К участию приглашаются все – профессиональные фотографы, художники-профессионалы, фотографы-любители, а также студенты специальных художественных учебных заведений.

Среди жюри - Кропотов Сергей Леонидович, профессор, доктор философских наук, эксперт в области современного искусства (г. Екатеринбург), Ильина Елена Васильевна, член Ассоциации менеджеров культуры, член Союза Художников России, зам. директора по научной деятельности Нижнетагильского музея изобразительных искусств, эксперт в области проектной художественной деятельности, Галеева Тамара Александровна, кандидат искусствоведения, декан факультета искусствоведения и культурологии УрФУ им.первого президента России Б.Н.Ельцина (г.Екатеринбург), Мамутов Рефат Ремзиевич, художник, фотограф, член Союза художников России, преподаватель НТГСПА, Меркушева Эльвира Раисовна, директор Нижнетагильского музея-заповедника, Гундырева Надежда Александровна, зав. кафедрой дизайна УИПК «21-й век», зав. отделом «Искусство Урала» Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Как принять участие в фотоконкурсе

Требования:

Участники выставки вольны в выборе жанра и темы своего проекта.

Произведения, созданные ранее 2014 года – принимаются.

Каждый из участников представляет серию взаимосвязанных и последовательных в просмотре фотографий – как остановленные мгновения авторского рассказа о выбранном, составленном маршруте, пространстве, культурных, производственных объектах как элементах, процессах концепции.

Работы необходимо представить:

в печатном варианте без оформления, размер – не менее А3 – не более А2, подписывается каждая работа на обратной стороне, пример:

Сидоров Алексей Викторович – Серия «Прогулки по Тагилу», лист 1. Сторожевая башня, цифровая фотография, 2014 год

тел. 8-905-123-45-67, sidorov@mail.ru

категория участника – фотограф-профессионал

- имена файлов с названиями серии и работ;

- информация об авторе.

пример:

Sidorov01 – Серия «Прогулки по Тагилу», лист 1. Сторожевая башня, цифровая фотография, 2014 год, категория участника – фотограф-профессионал

Sidorov02 – Серия «Прогулки по Тагилу», лист 2. Главная улица Тагила, цифровая фотография, 2014 год, категория участника – фотограф-профессионал

Сидоров Алексей Викторович, тел. 8-905-123-45-67, sidorov@mail.ru, категория участника – фотограф-профессионал

- Прием работ – с 01 апреля 2014 года по 11 мая 2014 года

- Последний срок сдачи работ – 11 мая 2014 года

- Работа жюри, определение победителей – с 12 мая 2014 года по 14 мая 2014 года

- Создание реальной и виртуальной экспозиции – с 15 мая 2014 года по 21 мая 2014 года

- Награждение победителей 22 мая 2014 года, в 14.00, по адресу: Свердловская область, Нижний Тагил, пр.Ленина, 31, Общественно-политический центр.