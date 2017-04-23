Мужчины, спасшие в Екатеринбурге мальчика от избиения отцом, получат благодарность от Следственного комитета

Напомним, инцидент произошел 18 апреля на ул. Космонавтов в столице Урала . Отец несколько раз уронил своего четырехлетнего ребенка головой об асфальт. За мальчика вступились двое мужчин.

Без участия неравнодушных прохожих, ребенок мог бы получить смертельные травмы. Сейчас нерадивый отец задержан и находится в СИЗО, а спасители ребенка разыскиваются для официальной благодарности от правоохранительных органов, сообщает СК по Свердловской области.