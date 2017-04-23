Мужчины, спасшие в Екатеринбурге мальчика от избиения отцом, получат благодарность от Следственного комитета
23 апреля 2017, 09:00Общество
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Председатель СК РФ по Свердловской области Александр Бастрыкин поручил следователям найти неравнодушных граждан, которые заступились в Екатеринбурге за маленького ребенка, которого пьяный отец бил об асфальт.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, инцидент произошел 18 апреля на ул. Космонавтов в столице Урала. Отец несколько раз уронил своего четырехлетнего ребенка головой об асфальт. За мальчика вступились двое мужчин.
Без участия неравнодушных прохожих, ребенок мог бы получить смертельные травмы. Сейчас нерадивый отец задержан и находится в СИЗО, а спасители ребенка разыскиваются для официальной благодарности от правоохранительных органов, сообщает СК по Свердловской области.
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