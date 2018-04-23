Администрация губернатора Свердловской области подарит ветеранам йод и зеленку
23 апреля, 19:30Общество
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Администрация губернатора Свердловской области готовит к Дню победы для ветеранов ВОВ подарки, в которые войдут банка меда, пачка чаю, кружка, открытка, электронный тонометр на запястье, перевязочный пакет, зеленка и йод.
Как сообщает РИА «Новый День», планируется закупить 200 подарков на общую сумму 448 тысяч рублей.
Напомним, что пять лет назад в губернаторских подарках для ветеранов оказалась просроченная тушенка. По итогу проверки были уволены директор и кладовщик столовой правительства Свердловской области.
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