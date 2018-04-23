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Администрация губернатора Свердловской области подарит ветеранам йод и зеленку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация губернатора Свердловской области подарит ветеранам йод и зеленку

23 апреля, 19:30Общество
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