Администрация губернатора Свердловской области подарит ветеранам йод и зеленку

Как сообщает РИА «Новый День» , планируется закупить 200 подарков на общую сумму 448 тысяч рублей.

Напомним, что пять лет назад в губернаторских подарках для ветеранов оказалась просроченная тушенка. По итогу проверки были уволены директор и кладовщик столовой правительства Свердловской области.