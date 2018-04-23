Более 600 тагильчан приняли участие в акции «Библионочь» (ВИДЕО)

Фестиваль прошел в Центральной городской библиотеке, которой исполняется 100 лет. Темой «Библионочи» в 2018 году стала «Магия книги». Для гостей были организованы выставки, мастер-классы музыкальные и танцевальные выступления.

На выставке «О прошлом – для будущего» гости могли узнать историю библиотеки. Также сотрудники рассказали о профессии библиотекаря.

Фото: Центральная городская библиотека

Для взрослых и детей были подготовлены интеллектуальные игры и интерактивные площадки. Участники мероприятия могли попробовать себя в роли радиоведущих, попытаться прочитать книги для слепых, ответить на вопросы викторин, поиграть в настольные игры. 58 команд поучаствовали в квесте «Наперегонки с писателем».