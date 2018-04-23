Изыскательские работы по строительству моста через Нижнетагильский пруд завершены

ОАО «Уралгипротранс», которое работает над подготовкой проекта моста через Нижнетагильский пруд.

Все работы должны вестись четко по графику, так как в августе мы планируем отправить готовый пакет документов на государственную экспертизу и провести общественные слушания по этому вопросу, -- сказал мэр города.