Изыскательские работы по строительству моста через Нижнетагильский пруд завершены

Сейчас осталось только провести летние экологические исследования, которые помогут выяснить, насколько строительство моста повлияет на окружающую среду, и свести эту нагрузку к минимуму.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, на совещании Сергей Носов сделал акцент на том, что все возникающие вопросы необходимо решать в рабочем порядке, чтобы они не помешали выдаче готового проекта.

Все работы должны вестись четко по графику, так как в августе мы планируем отправить готовый пакет документов на государственную экспертизу и провести общественные слушания по этому вопросу сказал мэр города.

Также на следующем совещании, которое состоится в конце мая, проектировщики представят 3D - модель будущего сооружения, а также световое оформление мостовых пролетов.