Изыскательские работы по строительству моста через Нижнетагильский пруд завершены
23 апреля глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание с представителями ОАО «Уралгипротранс», которое работает над подготовкой проекта моста через Нижнетагильский пруд. По словам генерального директора ОАО «Уралгипротранс» Владимира Карпенко, все основные изыскательские работы завершились.
Сейчас осталось только провести летние экологические исследования, которые помогут выяснить, насколько строительство моста повлияет на окружающую среду, и свести эту нагрузку к минимуму.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, на совещании Сергей Носов сделал акцент на том, что все возникающие вопросы необходимо решать в рабочем порядке, чтобы они не помешали выдаче готового проекта.
Все работы должны вестись четко по графику, так как в августе мы планируем отправить готовый пакет документов на государственную экспертизу и провести общественные слушания по этому вопросу сказал мэр города.
Также на следующем совещании, которое состоится в конце мая, проектировщики представят 3D - модель будущего сооружения, а также световое оформление мостовых пролетов.
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