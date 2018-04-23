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Новости Нижнего Тагила

Мясо и фрукты: Екатеринбург потратит 3,5 млн рублей на питание волонтеров ЧМ-2018

23 апреля 2018, 12:00Добавить новость
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Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на 3,5 млн рублей. Администрация столицы Урала ищет компанию, которая будет кормить волонтеров ЧМ-2018.

Мэрия Екатеринбурга планирует потратить 3,5 млн рублей на питание для волонтеров ЧМ-2018. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, на завтрак волонтеры будут получать кашу, горячее блюдо на выбор: мясо, блюдо из творога или овощи, масло, джем, овощи или фрукты. Напитки на выбор: кофе или чай.

На обед полагается суп, салат, горячее на выбор: курица или рыба с овощами. Также предусматривается два гарнира на выбор. В дополнении к основному меню волонтерам предложат булочку, фрукты, хлеб. Напиток также на выбор.

На ужин планируется подавать горячее блюдо, фрукты и напиток.

Кормить волонтеров планируют на нескольких площадках. Например, в ЦПКиО, на ж/д вокзале, «Екатеринбург Арене» и в Кольцово.

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