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Мясо и фрукты: Екатеринбург потратит 3,5 млн рублей на питание волонтеров ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мясо и фрукты: Екатеринбург потратит 3,5 млн рублей на питание волонтеров ЧМ-2018

23 апреля, 12:00Общество
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