Областной суд рассмотрит апелляцию екатеринбурженки Юлии Савиновских на изъятие детей

15 мая Свердловский областной суд рассмотрит от Юлии Савиновских апелляционную жалобу на изъятие приемных детей. Также Савиновских написала письмо уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, где просит вернуть ей детей и разобраться в работе органов опеки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, пишет «Вечерний Екатеринбург».
Напомним, что приемных детей у Юлии Савиновских забрали органы опеки после того, как она сделала операцию по уменьшении груди, якобы таким образом готовясь к операции по смене пола.