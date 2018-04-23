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Новости Нижнего Тагила

Областной суд рассмотрит апелляцию екатеринбурженки Юлии Савиновских на изъятие детей

23 апреля 2018, 20:50Добавить новость
Екатеринбург,Юлия Савиновских,опека,апелляция,Сведловский областной суд,приемные дети
15 мая Свердловский областной суд рассмотрит от Юлии Савиновских апелляционную жалобу на изъятие приемных детей. Также Савиновских написала письмо уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, где просит вернуть ей детей и разобраться в работе органов опеки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, пишет «Вечерний Екатеринбург».

Напомним, что приемных детей у Юлии Савиновских забрали органы опеки после того, как она сделала операцию по уменьшении груди, якобы таким образом готовясь к операции по смене пола.
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