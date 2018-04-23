+8
Свердловская область
Нижний Тагил
+8
вечер: +4
ночь: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.77 + 0.45
EUR 75.79 + 0.14
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Обнаженные школьницы Алапаевска искали спонсоров-педофилов в соцсетях

23 апреля 2018, 16:15Добавить новость
дети,интернет,происшествие,ребенок,Свердловская область,Алапаевск,детский дом,несовершеннолетние,социальные сети,подростки

В социальных сетях распространилось фото, на котором полностью голый мужчина обнимает обнаженную девочку-подростка. Предположительно, снимок сделан в одной из саун Алапаевска, а на фото – 14-летняя воспитанница местного детского дома.

Девушка с фотографии рассказала, что за кадром присутствовали также еще две несовершеннолетние подруги.

Несколько лет в группе в одной из социальных сетей «Пошлости Алапаевска» выкладываются фотографии молодых девушек. Часто в описании фото прилагаются телефоны или ссылки на личные страницы девушек.

 

Некоторые воспитанницы детдома продавали интимные услуги и искали себе обеспеченных покровителей с помощью группы, сообщает портал «66.ru».

Следователи ведут работу в детском доме «Созвездие». Замдиректора детдома Алексей Федоров рассказал, что в учреждении о происходящем узнали только после распространения фотографий в социальных сетях. Девушка с фотографии также утверждала, что работники детдома не имеют отношения к распространению откровенных фотографий и предоставлению воспитанницами интимных услуг.


Дети в интернете: зло или благо? Читайте с специальном расследовании Tagilcity.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Уголовное дело о развратных действиях с несовершенннолетней возбуждено в Алапаевске
сегодня, 16:55
0 0
Девочка-подросток пропала без вести в Нижнем Тагиле (ФОТО)
27 февраля, 23:12
5 14
Портал для семей с особенными детьми заработал в Свердловской области
13 апреля, 07:30
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 155
Сейчас на сайте 2812 гостей и 27 пользователей
Подписаться на новости