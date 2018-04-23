Обнаженные школьницы Алапаевска искали спонсоров-педофилов в соцсетях

В социальных сетях распространилось фото, на котором полностью голый мужчина обнимает обнаженную девочку-подростка. Предположительно, снимок сделан в одной из саун Алапаевска, а на фото – 14-летняя воспитанница местного детского дома.

Девушка с фотографии рассказала, что за кадром присутствовали также еще две несовершеннолетние подруги.



Несколько лет в группе в одной из социальных сетей «Пошлости Алапаевска» выкладываются фотографии молодых девушек. Часто в описании фото прилагаются телефоны или ссылки на личные страницы девушек.

Некоторые воспитанницы детдома продавали интимные услуги и искали себе обеспеченных покровителей с помощью группы, сообщает портал «66.ru».





Следователи ведут работу в детском доме «Созвездие». Замдиректора детдома Алексей Федоров рассказал, что в учреждении о происходящем узнали только после распространения фотографий в социальных сетях. Девушка с фотографии также утверждала, что работники детдома не имеют отношения к распространению откровенных фотографий и предоставлению воспитанницами интимных услуг.



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