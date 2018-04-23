По итогам 2017 года рынок складской недвижимости Среднего Урала показал сбалансированной рост

Об этом сообщили эксперты в рамках состоявшейся в середине апреля в Екатеринбурге конференции «Логистика будущего: ПерезаГРУЗка». Своей оценкой поделился и генеральный директор екатеринбургского филиала транспортной компании «Байкал Сервис» Эдуард Холимоненко.

«Ситуацию на рынке складской недвижимости мы отслеживаем в режиме реального времени, — сообщил Эдуард Холимоненко. — Несмотря на ввод в эксплуатацию новых объектов, сегодня не хватает складов класса B с длинными пандусами (как крупных — от 3000 кв. м, так и относительно небольших — 500-1000 кв. м), которые обеспечивают возможность одновременной обработки нескольких машин».

Он пояснил, что в таких терминалах испытывают потребность транспортные компании, занимающиеся сборными перевозками, а также оптово-торговые организации, которым необходимо выпускать большое количество автомобилей в рейс.

«Ситуация с классом А несколько лучше, и на рынке есть склады большой площади, — добавил Эдуард Холимоненко. — Но и здесь предложение обновляется редко, а имеющиеся свободные объекты не безупречны: не везде есть удобные подъездные пути или достаточно обширная территория, позволяющая маневры фур».

По его словам, сегодня рынок, в первую очередь, «подогревают» крупные ритейлеры и активно развивающаяся электронная коммерция.