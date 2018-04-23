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По итогам 2017 года рынок складской недвижимости Среднего Урала показал сбалансированной рост
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По итогам 2017 года рынок складской недвижимости Среднего Урала показал сбалансированной рост

23 апреля, 14:15ОбществоИсаев Артем
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