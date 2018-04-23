+3
Свердловская область
Нижний Тагил
+3
день: +8
вечер: +8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.32 + 0.46
EUR 75.65 + 0.25
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Руководство футбольного клуба «Динамо» подозревается в хищениях

23 апреля 2018, 07:05Добавить новость
деньги,мошенничество,полиция,проверка,прокуратура,спорт,Динамо,футбольный клуб,руководство,Новые известия
Министерство внутренних дел Российской Федерации проверит деятельность руководства футбольного клуба «Динамо» на предмет заключения незаконных сделок и вывода средств на счета подконтрольных организаций.

Деятельность руководителей «Динамо» будет проверена на соответствие закону. МВД подозревает, что бывший директор футбольного клуба Евгений Муравьёв выводил из клуба деньги на счета подконтрольных ему фирм.

Как сообщают «Новые Известия», на данный момент следователи проверяют два эпизода, в результате которых из бюджета «Динамо» были потрачены средства на оплату миллионных контрактов с фирмами-посредниками. Под договорами, вызвавшими подозрение, помимо Муравьёва подписался экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

Поводом для проверки стало обращение главы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Стржалковского. Общество является владельцем клуба.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Частная клиника в Екатеринбурге подделывала документы для зачисления детей в детсад
13 апреля, 22:35
1 0
Директор ДЮСШ «Спутник» может быть уволен за искажение финансовой информации
10 апреля, 22:25
2 5
Задержаны: мошенники переписывали на себя квартиры в Первоуральске и Екатеринбурге
10 апреля, 06:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 37
Сейчас на сайте 2796 гостей и 17 пользователей
Подписаться на новости