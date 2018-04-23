Трое подростков гуляли по крыше пятиэтажки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Тагильчанин разместил сообщение в одной из групп города и обратился к родителям подростков:

Ау, родители! У вас есть какие-то запасные дети что ли?

Он уточнил, что действие происходило на крыше дома №28 по улице Зари. На крыше находились трое подростков.



Пользователи соцсети удивились, что на крышу был свободный доступ, и посоветовали при подобных ситуациях сразу звонить в полицию либо в управляющую компанию. Одна из тагильчанок рассказала свою историю:

У меня была такая же ситуация. Я из окна увидела, как в доме напротив дети гуляют по крыше, позвонила в полицию, так они только через 2 часа приехали, когда уже никого не было. Ещё и мне позвонили, сказали, что ложную информацию предоставила, на следующий день всё повторилось, полиция даже не удосужилась с управляющей компанией связаться. А вот если бы разбились дети, сразу же бы приехали в 5 минут, -- пишет тагильчанка.

Другие пользователи не увидели в происходящем ничего странного: каждый в детстве хоть раз лазил по крышам, и ничего не произошло, уверены комментаторы.