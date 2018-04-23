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Уголовное дело о развратных действиях с несовершенннолетней возбуждено в Алапаевске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело о развратных действиях с несовершенннолетней возбуждено в Алапаевске

23 апреля, 16:55Общество
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