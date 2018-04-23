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Новости Нижнего Тагила

Заявки на заключение концессии на воду рассмотрены в администрации Нижнего Тагила

23 апреля 2018, 21:30Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,концессия,вода,конкурс,передовые технологии,мэр
23 апреля на заседании комиссии в администрации Нижнего Тагила были рассмотрены заявки от потенциальных компаний-концессионеров на заключение соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения. Заявки на концессию подали сразу несколько компаний. В управлении муниципального имущества пояснили, что в соответствии с законами РФ при подачи нескольких заявок будет проводиться отбор на конкурсной основе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, на подготовку конкурса мэр города Сергей Носов дал месяц.

На прохождение всех процедур, определенных российским законодательством, потребуется порядка полугода. Нужно поторопиться, чтобы заключить контракт на строительство двух станций водоподготовки – на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах и Западных очистных сооружений в этом году. Несмотря на то, что одна из заявок была отклонена, равные права на участие будут предоставлены всем инвесторам, -- отметил мэр.

Также Сергей Носов подчеркнул что главными критериями оценки компаний-участников станет уровень предложенных технических решений. По словам мэра, для реализации проекта должны применяться самые современные разработки, передовые технологии в сфере ЖКХ, позволяющие обеспечить высокое качество воды на долгие годы.
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