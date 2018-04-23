Заявки на заключение концессии на воду рассмотрены в администрации Нижнего Тагила

в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

На прохождение всех процедур, определенных российским законодательством, потребуется порядка полугода. Нужно поторопиться, чтобы заключить контракт на строительство двух станций водоподготовки – на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах и Западных очистных сооружений в этом году. Несмотря на то, что одна из заявок была отклонена, равные права на участие будут предоставлены всем инвесторам, -- отметил мэр.