Заявки на заключение концессии на воду рассмотрены в администрации Нижнего Тагила

Заявки на концессию подали сразу несколько компаний. В управлении муниципального имущества пояснили, что в соответствии с законами РФ при подачи нескольких заявок будет проводиться отбор на конкурсной основе.

На прохождение всех процедур, определенных российским законодательством, потребуется порядка полугода. Нужно поторопиться, чтобы заключить контракт на строительство двух станций водоподготовки – на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах и Западных очистных сооружений в этом году. Несмотря на то, что одна из заявок была отклонена, равные права на участие будут предоставлены всем инвесторам отметил мэр.