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Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело о развратных действиях с несовершенннолетней возбуждено в Алапаевске

23 апреля 2018, 16:55Добавить новость
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Житель Алапаевска обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней воспитанницы местного детдома.

Пресс-служба СУ СК РФ Свердловской области сообщает, что уже установлен подозреваемый, и ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Развратные действия». Суд постановил заключить мужчину под домашний арест до 20 июня.

Также возбуждено уголовное дело о халатности со стороны руководства детского дома, передает ИА ТАСС

Уголовное дело было возбуждено в рамках проверки, проводимой по факту появления в соцсетях фотографии обнаженной воспитанницы детского дома «Созвездие» в сауне с мужчиной.

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