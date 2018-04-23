Уголовное дело о развратных действиях с несовершенннолетней возбуждено в Алапаевске

Житель Алапаевска обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней воспитанницы местного детдома.

Пресс-служба СУ СК РФ Свердловской области сообщает, что уже установлен подозреваемый, и ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Развратные действия». Суд постановил заключить мужчину под домашний арест до 20 июня.





Также возбуждено уголовное дело о халатности со стороны руководства детского дома, передает ИА ТАСС.





Уголовное дело было возбуждено в рамках проверки, проводимой по факту появления в соцсетях фотографии обнаженной воспитанницы детского дома «Созвездие» в сауне с мужчиной.