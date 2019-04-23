74 свердловские семьи из сельской местности получат новое жилье
Новой жилплощадью будут обеспечены 74 семьи, в том числе молодые специалисты, работающие в сельской местности в сфере АПК, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Субсидии на улучшение жилищных условий будут выделены 25 муниципальным образованиям. В 2019 году на реализацию данных целей будут направлены 69,9 миллиона рублей, из которых 29,2 миллиона выделит федеральный бюджет, и 40,8 миллиона – областной.
Социальная выплата в 70% может быть использована на покупку жилья, строительство дома или участие в долевом строительстве в сельской местности. Первоочередное право на получение данной господдержки имеют молодые семьи, молодые специалисты, которые пожелали переехать в сельскую местность для работы в агропромышленном комплексе.
За период с 2014 по 2018 годы социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 855 человек, 576 из которых – по категории «молодые семьи и молодые специалисты». Всего приобретено 57 тысяч квадратных метров жилья.