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Екатеринбургский депутат раскритиковал рейды ОНФ по контролю ремонта дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский депутат раскритиковал рейды ОНФ по контролю ремонта дорог

Вчера, 23:22ОбществоФото: egd.ru
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