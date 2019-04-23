Екатеринбургский депутат раскритиковал рейды ОНФ по контролю ремонта дорог

Во время отчёта замглавы города Алексей Бубнов пояснил депутатам о том, что гарантийный срок ремонта составляет 4 года и количество претензий по качеству небольшое. Он отметил, что контроль проводят представители Росавтодора, прокуратуры и ОНФ. Участие общественников удивило Александра Колесникова.

При чем здесь ОНФ? Это общественная организация. Еще одни контролеры, что ли нашлись,сказал руководитель комиссии по городскому хозяйству.