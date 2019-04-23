Екатеринбургский депутат раскритиковал рейды ОНФ по контролю ремонта дорог
Вчера, 23:22ОбществоФото: egd.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутаты городской думы Екатеринбурга во время заседания 23 апреля принимали доклад администрации о капитальном ремонте дорог. Руководителя комиссии по городскому хозяйству Александра Колесникова удивило участие ОНФ в работе групп, контролирующих качество капремонта, сообщает JustMedia.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время отчёта замглавы города Алексей Бубнов пояснил депутатам о том, что гарантийный срок ремонта составляет 4 года и количество претензий по качеству небольшое. Он отметил, что контроль проводят представители Росавтодора, прокуратуры и ОНФ. Участие общественников удивило Александра Колесникова.
При чем здесь ОНФ? Это общественная организация. Еще одни контролеры, что ли нашлись,сказал руководитель комиссии по городскому хозяйству.
Стоит отметить, что ОНФ регулярно публикует отчёты о проверке контроля качестве капитального ремонта дорог на официальном сайте в разделе «Карта убитых дорог». Три свердловские дороги из этой карты в 2019 году собираются отремонтировать.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей