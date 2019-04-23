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Меняйло обратился к «Россетям» с просьбой не обесточивать Хакасию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Sunset winter mountain nature freedom sky 1438617 pxhere.com

Меняйло обратился к «Россетям» с просьбой не обесточивать Хакасию

Сегодня, 20:17ОбществоФото: pxhere.com
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