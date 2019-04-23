Меняйло обратился к «Россетям» с просьбой не обесточивать Хакасию

Он попросил группу компаний «Россети» воздержаться от ограничения энергоснабжения предприятий ЖКХ региона.

Являющаяся частью холдинга «Россети» компания МРСК Сибири сообщила о том, что она планирует ограничение энергоснабжения 18 региональных предприятий ЖКХ. В общей сложности, они задолжали энергетикам 459,7 млн рублей.

Тем временем, в регионе сейчас достаточно низкая температура. Сейчас в регионе достаточно высокая вероятность сбоев теплоснабжения. Для того, чтобы избежать крупных проблем энергоснабжения в республике, Меняйло обратился к «Россетям» и под свою ответственность попросил не отключать предприятия ЖКХ региона от электроснабжения. Однако он подчеркнул, что компания действует в полном соответствии с российским законодательством. Об этом 23 апреля сообщило издание ТАСС.

Меняйло отметил: «Уверен, что общими усилиями со специалистами «Россетей» и органами власти республики мы найдем пути выхода из кризиса, выработаем комплексный план по оздоровлению сферы ЖКХ региона и начнем снижать долг за электроэнергию».

Некоторое время назад, Сибирский МРСК принял решение об ограничении энергоснабжения 10 объектов ЖКХ. В связи с этим, возникли некоторые перебои теплоснабжения Черногорска и Усть-Абакана. Всё же, эти ограничения позже сняли.