Меняйло обратился к «Россетям» с просьбой не обесточивать Хакасию
Руководству республики Хакасия во главе с Валентином Коноваловым не удалось решить вопрос с многомиллионными задолженностями региона за электроэнергию. Для стабилизации ситуации в неё лично вмешался полномочный представитель президента Сергей Меняйло.
Он попросил группу компаний «Россети» воздержаться от ограничения энергоснабжения предприятий ЖКХ региона.
Являющаяся частью холдинга «Россети» компания МРСК Сибири сообщила о том, что она планирует ограничение энергоснабжения 18 региональных предприятий ЖКХ. В общей сложности, они задолжали энергетикам 459,7 млн рублей.
Тем временем, в регионе сейчас достаточно низкая температура. Сейчас в регионе достаточно высокая вероятность сбоев теплоснабжения. Для того, чтобы избежать крупных проблем энергоснабжения в республике, Меняйло обратился к «Россетям» и под свою ответственность попросил не отключать предприятия ЖКХ региона от электроснабжения. Однако он подчеркнул, что компания действует в полном соответствии с российским законодательством. Об этом 23 апреля сообщило издание ТАСС.
Меняйло отметил: «Уверен, что общими усилиями со специалистами «Россетей» и органами власти республики мы найдем пути выхода из кризиса, выработаем комплексный план по оздоровлению сферы ЖКХ региона и начнем снижать долг за электроэнергию».
Некоторое время назад, Сибирский МРСК принял решение об ограничении энергоснабжения 10 объектов ЖКХ. В связи с этим, возникли некоторые перебои теплоснабжения Черногорска и Усть-Абакана. Всё же, эти ограничения позже сняли.
Сибирский МРСК выступает в качестве поставщика электроэнергии для Томской и Кемеровской области, республик Алтай, Хакасия, Тува и Бурятия, а также для Красноярского, Забайкальского и Алтайского краев. Общая территория, на которую работает этот филиал «Россетей» составляет 1,75 млн квадратных километров.